«Калечит и оставляет умирать»: в Сочи садист прилюдно расправляется с животными

Полиция Сочи начала проверку после сообщений о живодере, искалечившем собак

Полиция города Сочи проверяет информацию о местном жителе, который калечит животных и оставляет их умирать. Об этом сообщили пресс-службе МВД Краснодарского края.

«В дежурную часть УМВД по г. Сочи поступили обращения от граждан по факту жестокого обращения с животными. <...> Проводится проверка», — говорится в сообщении.

Пресс-служба прикрепила скриншот из местного Telegram-канала. Автор поста обратился за помощью к администрации из-за действий живодера. В сообщении утверждается, что неизвестный «жестоко издевается над животными, калечит их, и оставляет умирать в местах скопления людей».

До этого в Ленобласти неизвестный живодер обстрелял кота из пневматического оружия. Инцидент произошел в районе Европейского проспекта в Кудрово. Прохожие заметили кота с отказавшими задними лапами, который долгое время пролежал на земле — животное уже начали клевать вороны. Неравнодушные горожане доставили животное в ветклинику. Рентген показал, что в теле кота были пули от пневамитики.

Ранее живодер забил арматурой трех собак и покалечил еще одну в Воронежской области.