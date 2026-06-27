Живодер обстрелял кота в Ленобласти, у него отказали задние лапы

78.ru: в Ленобласти живодер обстрелял кота, у него отказали лапы

В Ленобласти неизвестный живодер обстрелял кота из пневматического оружия. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в районе Европейского проспекта в Кудрово. Прохожие заметили кота с отказавшими задними лапами, который долгое время пролежал на земле — животное уже начали клевать вороны.

Кота доставили в клинику, на рентгене у него обнаружили пули от пневматического оружия. По словам ветеринаров, по животному стреляли специально.

Сейчас кот находится в стационаре, его состояние оценивают как удовлетворительное. В ближайшие дни ему проведут операцию.

До этого живодер изрешетил собаку пулями в Нижегородской области. Неравнодушные жители забрали его на ночь, а утром отвезли в ветеринарную клинику.

Ранее живодер забил арматурой трех собак и покалечил еще одну в Воронежской области.