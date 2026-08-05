Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Тайник времен СССР неожиданно нашли в стене завода в России

Вымпел обкома ВЛКСМ и значки нашли при разборе штукатурки на заводе в Брянске
Пресс-служба завода «ЛДС»

Неожиданный «привет из прошлого» нашли на заводе по выпуску запчастей для железнодорожного транспорта в Брянске во время ремонтных работ. При разборе старой штукатурки из стены выпал газетный сверток с полиэтиленовым пакетом внутри, сообщает kp.ru.

Находку отряхнули от цементной крошки и пыли и обнаружили вымпел брянского обкома ВЛКСМ с портретом Владимира Ленина, а также различные значки, в том числе маленького олимпийского мишку. Благодаря хорошей упаковке и сухому помещению все артефакты находятся почти в идеальном состоянии.

«Судя по всему, это привет наших предшественников, которые работали здесь в 80-е годы», — предположил директор завода Сергей Горелов.

Найденные артефакты займут достойное место в музее предприятия.

До этого жительница Ленобласти во время ремонта в квартире обнаружила тайник с боеприпасами. В стене под дверной коробкой были спрятаны две гранаты РГД-42 с запалом 1975 года выпуска, завернутые в чертежную бумагу. Хозяйка жилплощади вызвала на место взрывотехников, которые изъяли и вывезли боеприпасы. Известно, что квартиру женщине продала ее 52-летняя родственница. При опросе она не смогла пояснить происхождение боеприпасов.

Ранее таинственная записка из капсулы времени 1964 года предсказала будущее.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!