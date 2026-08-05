Тайник времен СССР неожиданно нашли в стене завода в России

Вымпел обкома ВЛКСМ и значки нашли при разборе штукатурки на заводе в Брянске

Неожиданный «привет из прошлого» нашли на заводе по выпуску запчастей для железнодорожного транспорта в Брянске во время ремонтных работ. При разборе старой штукатурки из стены выпал газетный сверток с полиэтиленовым пакетом внутри, сообщает kp.ru.

Находку отряхнули от цементной крошки и пыли и обнаружили вымпел брянского обкома ВЛКСМ с портретом Владимира Ленина, а также различные значки, в том числе маленького олимпийского мишку. Благодаря хорошей упаковке и сухому помещению все артефакты находятся почти в идеальном состоянии.

«Судя по всему, это привет наших предшественников, которые работали здесь в 80-е годы», — предположил директор завода Сергей Горелов.

Найденные артефакты займут достойное место в музее предприятия.

До этого жительница Ленобласти во время ремонта в квартире обнаружила тайник с боеприпасами. В стене под дверной коробкой были спрятаны две гранаты РГД-42 с запалом 1975 года выпуска, завернутые в чертежную бумагу. Хозяйка жилплощади вызвала на место взрывотехников, которые изъяли и вывезли боеприпасы. Известно, что квартиру женщине продала ее 52-летняя родственница. При опросе она не смогла пояснить происхождение боеприпасов.

Ранее таинственная записка из капсулы времени 1964 года предсказала будущее.