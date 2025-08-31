Россиянка нашла тайник с боеприпасами во время ремонта в новой квартире

В Ленобласти женщина нашла тайник с боеприпасами при ремонте в новой квартире

В Ленинградской области 28-летняя женщина во время ремонта в новой квартире обнаружила тайник с боеприпасами. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел на улице Радищева в городе Гатчине — женщина во время ремонта обнаружила в стене под дверной коробкой две гранаты РГД-42 с запалом 1975 года выпуска, завернутые в чертежную бумагу. На место были вызваны взрывотехники, которые изъяли и вывезли опасные боеприпасы.

По данным агентства, 52-летняя родственница бывшей хозяйки квартиры продала жилье в июле этого года. При опросе она не смогла пояснить происхождение боеприпасов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

