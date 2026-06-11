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Таинственная записка из капсулы времени 1964 года предсказала будущее

В Лондоне под памятником нашли капсулу времени с предсказанием будущего
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании нашли капсулу времени 1964 года, которая предсказала будущее. Об этом сообщила газета The Guardian.

Находка была сделана во время реновации парка Кристал Пэлас в Лондоне. Под большим бюстом архитектора сэра Джозефа Пакстона рабочие нашли капсулу времени. В коробке находилось несколько монет и записка. Автор послания рассказал, что выиграл деньги на Эпсомском дерби в графстве Суррей, когда первым пришел конь по кличке Санта-Клаус. Он посоветовал нашедшему записку тоже сыграть и поставить на лошадь с рождественской кличкой.

Руководитель реновации Джош Смоллс с коллегами решили попытать удачу. Британец изучил список участников скачек и поставил 20 фунтов на коня по кличке Рождество, и он действительно пришел первым.

Капсулу времени под бюстом оставил некий Пи. Райт Патерсон. Удалось ли связаться с его родными, не сообщается.

До этого сотрудники средней школы в Нью-Йорке нашли капсулу времени, заложенную в 1992 году. Как стало известно, сбор капсулы времени начался в 1973 году, а окончательно ее наполнение завершили в 1992 году. Послание из прошлого содержит множество артефактов об истории школы: фотографии, календарь 1974 года, баннер 1987 года, объявляющий учебное заведение «Школой года» за успехи в общественных проектах, а также различные видео на VHS-кассетах.

Ранее семья в США нашла на заднем дворе капсулу времени с трогательным письмом.

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