Власти Испании разошлись в оценке числа неучтенных мигрантов в Сеуте

В испанском городе Сеута находятся 6000 неучтенных мигрантов. Об этом пишет испанское издание El Mundo со ссылкой на главу правительства города Хуана Хесуса Виваса.

Журналисты отмечают, что правоохранители пытаются исправить ситуацию в городе, отлавливая нелегалов, в том числе на пляжах, и отправляя их назад в Марокко.

El Mundo пишет, что несколько испанских офицеров довели группу до района пляжного бара Puerta de Europa, последнего испанского бара перед границей с Марокко, заблокировав им путь назад. Когда молодые люди поняли это, то они бросились врассыпную. В результате удалось поймать только одного мигранта, уточняют журналисты, остальных ищут.

По словам Хесуса Виваса, на территории Сеуты бродят 6 тыс. нелегальных мигрантов, хотя власти Испании оценивают их число в 2-3 тыс. Гражданская гвардия активно выдворяет нелегалов через границу.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.

3 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что из Сеуты будут выдворены все мигранты «до последнего».

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