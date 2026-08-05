В Красноярском крае гидросамолет совершил вынужденную посадку

Гидросамолет с пилотом и двумя пассажирами вынужденно сел в Красноярском крае

Гидросамолет с пилотом и двумя пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Красноярском крае. Об этом сообщил телеканал «Енисей», ссылаясь на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

По данным ведомства, 5 августа около 14:00 местного времени (10:00 мск) воздушное судно JAWS незапланированно село в населенном пункте Бор. Пилот и пассажиры не пострадали. В данным момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и проверяют, как исполнялось законодательство о безопасности полетов.

3 августа в Новгородской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на мелководье. В результате инцидента никто не пострадал. Все произошло неподалеку от деревни Малое Лучно.

В июле в Краснодарском крае в 2 км от станицы Калининской упал вертолет Ми-2. Перед крушением воздушное судно обрабатывало поля. После его падения начался пожар на площади в 20 кв. м. Его оперативно потушили. При крушении пилот Ми-2 получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Словакии самолет рухнул на сельхозкооператив.