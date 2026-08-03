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Общество

В российском регионе легкомоторный самолет совершил аварийную посадку

МЧС: в Новгородской области аварийно сел легкомоторный самолет
Ryan Fletcher/Shutterstock/FOTODOM

В Новгородской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку. В результате инцидента пострадавших нет, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

«Легмоторный частный самолет Л-4 аварийно приземлился на мелководье озера Ильмень, Аркадский залив, возле населенного пункта Малое Лучно. По оперативной предварительной информации, экипаж в составе двух человек находится на берегу, никто не пострадал», - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что на месте работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются.

До этого в Иркутской области пропал самолет Cessna 182, следивший за пожарной обстановкой. Губернатор Игорь Кобзев уточнил, что на борту находились два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Глава региона рассказал, что в ближайшее время из Якутии для поисков направится самолет. Утром к поиску борта подключатся два вертолета. Кобзев подчеркнул, что следит за ситуацией, а также выразил надежду на благоприятный исход.

Ранее в Словакии самолет рухнул на сельхозкооператив.

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