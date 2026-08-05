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Общество

Житель России снимал нефтяные объекты и пересылал фото иностранной спецслужбе

В Пермском крае задержали мужчину за отправку фото нефтяных объектов иностранцам
Пресс-служба ФСБ РФ/РИА «Новости»

Силовики задержали в Пермском крае мужчину, переславшего представителю иностранной спецслужбы снимки объектов нефтеперерабатывающей промышленности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В ведомстве рассказали, что житель России посредством мессенджера Telegram установил контакт с сотрудником иностранной спецслужбы. После этого он получил от куратора задание сфотографировать объекты транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности, а затем переслать получившиеся кадры. Мужчина выполнил задание, в связи с чем против него было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия», — подчеркнули в ФСБ.

4 августа жителя Феодосии приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, признав виновным в государственной измене. По данным следствия, 45-летний мужчина в одном из мессенджеров отправил представителю Украины фотографии со сведениями о военной технике, прикрывавшей от воздушных атак объекты топливно-энергетического комплекса в Крыму. Киев использовал полученную информацию для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил РФ.

Ранее на видео попали мольбы москвича, задержанного по делу о государственной измене.

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