«Господи, прости»: на видео попали мольбы москвича при задержании ФСБ

Задержание жителя Москвы, обвиняемого в государственной измене, попало на видео. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть, как сотрудники ФСБ вскрывают дверь и проходят в квартиру. Мужчина в этот момент уже лежал на полу с раскинутыми в сторону руками. Как только силовики зашли в комнату, он сразу стал извиняться и заявил, что находится в квартире один.

«Простите пожалуйста. [Тут] нет никого. Я один, я лежу. Господи, прости», — взмолился подозреваемый.

После показано, как мужчину выводят из квартиры сначала в подъезд, а затем на улицу, где сажают его в служебный автомобиль и увозят на допрос.

30 июля ФСБ России сообщила о задержании 35-летнего жителя Москвы, подозреваемого в переводе денег на криптовалютный кошелек, используемый службой безопасности Украины (СБУ) для сбора средств на разведку и диверсии. Установлено, что мужчина через мессенджер сам связался с представителем запрещенной в России украинской террористической организации, после чего перевел деньги. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд заключил его под стражу.

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