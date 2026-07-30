Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

«Господи, прости»: на видео попали мольбы москвича при задержании ФСБ

РЕН ТВ: обвиненный в госизмене москвич при задержании ФСБ взмолился Господу
ЦОС ФСБ РФ

Задержание жителя Москвы, обвиняемого в государственной измене, попало на видео. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть, как сотрудники ФСБ вскрывают дверь и проходят в квартиру. Мужчина в этот момент уже лежал на полу с раскинутыми в сторону руками. Как только силовики зашли в комнату, он сразу стал извиняться и заявил, что находится в квартире один.

«Простите пожалуйста. [Тут] нет никого. Я один, я лежу. Господи, прости», — взмолился подозреваемый.

После показано, как мужчину выводят из квартиры сначала в подъезд, а затем на улицу, где сажают его в служебный автомобиль и увозят на допрос.

30 июля ФСБ России сообщила о задержании 35-летнего жителя Москвы, подозреваемого в переводе денег на криптовалютный кошелек, используемый службой безопасности Украины (СБУ) для сбора средств на разведку и диверсии. Установлено, что мужчина через мессенджер сам связался с представителем запрещенной в России украинской террористической организации, после чего перевел деньги. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд заключил его под стражу.

Ранее журналистку Шипачеву приговорили к 12 годам за госизмену.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне перестали встречаться с друзьями спонтанно. Можно ли сохранить отношения, если видеться раз в год
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!