Житель Крыма приговорен к 16 годам за госизмену в пользу Украины

Житель Феодосии получил 16 лет за передачу Киеву данных о военной технике

Житель Феодосии получил 16 лет колонии за сбор и передачу Украине данных о военной технике, прикрывавшей от воздушных атак украинских вооруженных сил объекты топливно-энергетического комплекса в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ региона, передает РИА Новости.

По данным ведомства, 45-летний мужчина через один из мессенджеров отправил украинской стороне фотографии, содержащие сведения об указанной военной технике. Полученные данные использовалась противником для изменения артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил России.

Деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками ФСБ, он был задержан. В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье УК РФ «Государственная измена».

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После освобождения его передвижение будет контролироваться 1,5 года.

До этого сообщалось, что ФСБ задержала в Севастополе двух россиян, планировавших совершить теракт против руководителя одного из новых регионов России, когда тот находился в Крыму.

Ранее сообщалось, что житель Курска отправится в колонию за помощь украинским спецслужбам.