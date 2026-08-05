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Общество

Эксперт назвала главные признаки косметолога-мошенника

Эксперт Шварц: у каждого косметолога должно быть высшее медицинское образование
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

При походе в косметологическую клинику необходимо акцентировать внимание на ряде факторов, в числе которых наличие лицензии у специалиста и стоимость услуг. Об этом РИАМО рассказала бьюти-блогер Инга Шварц.

Эксперт напомнила, что у каждого косметолога должно быть высшее медицинское образование.

«В первую очередь — это врач, с дипломом медицинского института по специальности дерматовенерология. Тогда можно к нему обращаться. Средний медперсонал может делать масочки, массажи, но не инъекции. Это важно проверить в первую очередь, потому что огромное количество косметологов, которые даже медицинского вуза не заканчивали, а прошли трехнедельные курсы», — предупредила она.

По словам Шварц, косметологическая клиника должна иметь статус медицинского учреждения. Рекомендуется всегда проверять наличие соответствующей лицензии и регистрационных документов.

Кроме того, во время процедуры каждый препарат должен быть вскрыт при клиенте. Блогер призвала россиян обращать внимание на срок годности продукта, его торговое название, а также на название действующего вещества.

В Росздравнадзоре можно проверить, есть ли у препарата официальная регистрация в России. Некоторые недобросовестные косметологи могут предлагать посетителям инъекцию средством, зарегистрированным как крем или лосьон для наружного применения. Однако такие процедуры опасны для здоровья.

Помимо этого, по словам специалиста, признаком косметологов-аферистов является стоимость услуг, которая значительно ниже рынка.

Косметолог Марина Колесникова до этого говорила, что домашние гаджеты для ухода за кожей, такие как LED-маски, не смогут стать полноценной заменой профессиональных косметологических процедур. При этом, по словам эксперта, перед их использованием важно внимательно ознакомиться с инструкцией и следовать всем правилам эксплуатации.

Ранее юрист рассказал, как распознать мошенничество при покупке жилья.

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