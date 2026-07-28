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Общество

Косметолог рассказала, эффективны ли домашние бьюти-гаджеты

Эксперт Колесникова: домашние гаджеты для кожи не заменят профессиональный уход
MilanMarkovic78/Shutterstock/FOTODOM

Домашние гаджеты для ухода за кожей, такие как LED-маски, не смогут стать полноценной заменой профессиональных косметологических процедур. Об этом «Пятому каналу» рассказала косметолог Марина Колесникова.

«Домашние LED-маски — это, конечно же, больше всего такой домашний девайс, имеющий все-таки больше эффект плацебо. Он не сравним с профессиональными процедурами, поэтому не стоит надеяться на чудо», — подчеркнула эксперт.

При этом, по ее словам, перед использованием каких-либо гаджетов для кожи нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и следовать всем правилам их эксплуатации. В противном случае есть риск столкнуться с негативными последствиями.

Косметолог предостерегла от использования бьюти-гаджетов при наличии проблем с кожей. Такие устройства не следует использовать людям, у которых есть воспаления, пигментация или повреждения, способные ухудшить состояние кожи.

Врач-косметолог, дерматовенеролог для бренда d'Alba Екатерина Анчикова до этого говорила, что «умные» патчи, которые накладывают на кожу для диагностики, способны помочь подобрать уход тем, кто страдает от акне. Она объяснила, что в основу таких средств встроен гибкий микрочип, оснащенный миниатюрными биосенсорами. При контакте с кожей он начинает непрерывно мониторить ключевые параметры, например, уровень гидратации.

Ранее россиянам назвали самые переоцененные бьюти-тренды последних лет.

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