Выпускник с 310 баллами ЕГЭ не смог поступить на бюджет в выбранный университет

Абитуриенты с олимпиадами обошли 300-бальника по ЕГЭ при поступлении в вуз

Выпускник с 310 баллами по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) не смог поступить на бюджет в выбранный университет, поскольку его обошли абитуриенты, получившие дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Об этом сообщает mk.ru.

Индивидуальными достижениями в вузе могли посчитать успехи в олимпиадах, золотую медаль, волонтерство или награду за успешную сдачу нормативов физкультурной программы «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Многие высшие учебные заведения добавляют за такие заслуги до десяти баллов. Победители отдельных профильных состязаний также могут получить особые права при поступлении в университет, что существенно меняет положение абитуриентов в рейтинге.

Случай показал, что отличные результаты ЕГЭ сами по себе не всегда гарантируют бюджетное место в вузе. При высокой конкуренции даже небольшой бонус может определить итог всей кампании, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выросло число стобалльников по ЕГЭ.