Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Выпускник с 310 баллами ЕГЭ не смог поступить на бюджет в выбранный университет

Абитуриенты с олимпиадами обошли 300-бальника по ЕГЭ при поступлении в вуз
Владимир Песня/РИА Новости

Выпускник с 310 баллами по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) не смог поступить на бюджет в выбранный университет, поскольку его обошли абитуриенты, получившие дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Об этом сообщает mk.ru.

Индивидуальными достижениями в вузе могли посчитать успехи в олимпиадах, золотую медаль, волонтерство или награду за успешную сдачу нормативов физкультурной программы «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Многие высшие учебные заведения добавляют за такие заслуги до десяти баллов. Победители отдельных профильных состязаний также могут получить особые права при поступлении в университет, что существенно меняет положение абитуриентов в рейтинге.

Случай показал, что отличные результаты ЕГЭ сами по себе не всегда гарантируют бюджетное место в вузе. При высокой конкуренции даже небольшой бонус может определить итог всей кампании, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выросло число стобалльников по ЕГЭ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!