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Общество

В Минобрнауки назвали число желающих поступить высшие учебные заведения

Минобрнауки: документы на поступление в вузы подали свыше 1,1 млн абитуриентов
Виталий Аньков/РИА Новости

В рамках приемной кампании 2026 года документы на поступление в высшие учебные заведения России подали более миллиона человек. Об этом ТАСС рассказали в Министерстве высшего образования и науки РФ.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время число абитуриентов превысило 1,1 млн.

Наибольшей популярностью у поступающих в вузы пользуются информатика и вычислительная техника, педагогика, лечебное дело, инженерное дело и технические науки.

23 июня глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Россия должна в течение трех лет завершить плавный переход на новую модель высшего образования.

В марте Фальков заявил, что переход вузов России на новую систему образования станет синтезом лучших практик из разных этапов становления высшей школы. По его словам, в рамках перехода в России сохранят фундаментальность знаний, сделав образовательные программы гибкими и практико-ориентированными.

Ранее самый пожилой абитуриент Румынии подал документы в университет в 87 лет.

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