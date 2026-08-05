В российском регионе подскочило количество пациентов с раком

В Челябинской области значительно увеличилось количество пациентов с онкозаболеваниями, рост сохраняется на протяжении нескольких последних лет. В региональном Минздраве такую статистику объясняют развитием медицинских технологий, которые позволяют выявлять заболевание на ранних стадиях, передает ЕАН со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что более 50% выявленных раковых заболеваний приходится на первые стадии. Специалисты Минздрава заверяют, что показатель растет благодаря профосмотрам и скринингам по программам центров амбулаторной онкопомощи.

«Отдельно отмечаем динамику по визуальным формам рака: с 2016 по 2025 год их выявление на I–II стадиях выросло до 77,7%», ― подчеркнули в ведомстве, добавив, что точность диагностики также повысилась благодаря референс-центру для дистанционной оценки маммографических изображений.

В то же время специалисты регионального Минздрава не предоставили изданию точные данные по онкозаболеваемости за последние годы.

До этого академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что стремительный рост количества онкозаболеваний – это один из главных вызовов здравоохранения в XXI веке. По прогнозу ВОЗ к 2050 году число заболевших людей достигнет 35 млн человек, то есть рак выявят у каждого пятого жителя планеты. Академик также напомнил о тревожной тенденции – многие заболевания начали сильно «молодеть». Так, порядка 400 тыс. случаев рака в 2024 году пришлось на детей и подростков.

Ранее академик РАН назвал четыре ключевых фактора для предотвращения развития рака.