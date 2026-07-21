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Общество

Академик РАН назвал четыре ключевых фактора для предотвращения развития рака

Онищенко: 40% случаев онкозаболеваний в РФ можно предотвратить в четыре шага
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

По имеющимся данным 40% случаев развития онкозаболеваний среди россиян можно было предотвратить. Есть несколько ключевых факторов, которые серьезно повышают риски, объяснил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Одним из ключевых факторов риска является курение — на его долю приходится 15% случаев. Второе место по значимости занимают инфекционные агенты, в частности вирусы гепатита B и гепатита С. Доказана вирусная этиология рака шейки матки», — сообщил специалист в пресс-центре НСН.

Третьим фактором он назвал употребление алкоголя, а четвертым – ожирение. Кроме того, по словам Онищенко, немаловажную роль в состоянии организма и вероятности развития раковых заболеваний играют другие аспекты образа жизни, в первую очередь – наличие физической активности.

Если максимально снизить или вообще исключить перечисленные факторы риска, то вероятность развития онкозаболеваний среди мужчин можно снизить на 45%, среди женщин – на 30%, заключил академик.

Накануне доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев отмечал, что рост случаев выявления заболеваний, считавшихся «возрастными», среди молодых россиян связан с ускоренным биологическим старением, в том числе из-за этого чаще среди молодежи выявляют онкозаболевания. Среди причин такого ускоренного старения Еделев выделил такие, как дефицит сна, стресс, гиподинамия, обилие в рационе сладкой и утраобработанной пищи, курение, злоупотребление спиртным и дефицит важных микроэлементов, включая витамин D и кальций.

Ранее Онищенко заявил, что грипп и рак останутся основными смертоносными болезнями.

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