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«Заболеет каждый пятый»: назван главный вызов медицине в XXI веке

Онищенко: к 2050 году каждый пятый человек на планете заболеет раком
Maria Sbytova/Shutterstock/FOTODOM

Стремительный рост количества онкозаболеваний – это один из главных вызовов здравоохранения в XXI веке. По прогнозу ВОЗ к 2050 году число заболевших людей достигнет 35 млн человек, то есть рак выявят у каждого пятого жителя планеты, рассказал в пресс-центре НСН академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что из заболевших раком к 2050 году, по сути, можно будет составить целое государство – это беспрецедентные масштабы проблемы, которая коснется огромного количества людей. Так, если в 2024 году соответствующий диагноз поставили 20,6 млн пациентам, то к 2050 году это количество вырастет вдвое.

«У мужчин чаще всего встречаются рак лёгких и рак предстательной железы. У женщин – рак лёгких и рак молочной железы», — отметил Онищенко.

Онищенко также напомнил о тревожной тенденции – многие заболевания начали сильно «молодеть». Так, порядка 400 тыс. случаев рака в 2024 году пришлось на детей и подростков, причем 90% из них проживают в странах с низким уровнем дохода. По словам академика, это важно учитывать, так как этот фактор напрямую показывает последствия недоступности своевременной медпомощи населению.

«В развитых странах уровень пятилетней выживаемости превышает 85%, а в бедных государствах этот показатель составляет 45%», — заключил специалист.

Напомним, также Онищенко сообщил, что за последние 70 лет структура заболеваемости изменилась, как и главные риски для человечества. Так, если в 1950–1960-х годах смертность чаще всего наступала в результате травм и различных инфекций, то сегодня главными причинами стали хронические неинфекционные болезни. В первую очередь речь идет о сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, пояснил специалист.

Ранее врач раскрыл причину роста случаев раковых заболеваний среди российской молодежи.

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