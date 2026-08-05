Появились кадры из квартиры, которую подожгла пенсионерка при выселении «по схеме Долиной»

В сети появились кадры из квартиры на северо-востоке Москвы, в которой устроила пожар пенсионерка, обманутая «по схеме Долиной». Фото и видео с последствиями опубликовал телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть черные обгоревшие стены, а также пострадавшие от огня мебель и технику. Судя по фото и видео, на данный момент квартира не пригодна для жилья.

По данным РЕН ТВ, история вокруг этой квартиры длится уже несколько лет. В 2022 году пенсионерка продала недвижимость за 9,5 млн рублей. Деньги от продажи жилья она передала мошенникам. Под их влиянием она также совершила поджог военкомата, за что впоследствии ей дали два года условно. Осознав, что ее обманули, женщина отказалась передавать ключи от квартиры новой владелице.

Позже суды признали новую хозяйку жилья добросовестным покупателем и обязали передать ей квартиру. 5 августа приставы приехали с целью выселить москвичку, но она оказала сопротивление. По данным mk.ru, пенсионерка спровоцировала возгорание, распылив воспламеняющуюся жидкость. Огонь быстро распространился по помещению. В результате происшествия пострадала сама женщина, пристав и сотрудник службы исполнения.

Telegram-канал Mash уточнил, что бывшую хозяйку квартиры госпитализировали с ожогами около 50% тела. Пожар на площади 10 квадратных метров ликвидировали.

Ранее россиянин за сутки устроил два поджога из-за плохого настроения.