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Общество

Москвичка подожгла квартиру во время визита приставов

Жительница Москвы устроила пожар в своей квартире в ходе визита приставов
Shutterstock

Жительница Москвы подожгла квартиру во время визита судебных приставов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Менжинского на северо‑востоке столицы. По информации канала, приставы планировали выселить москвичку из ее квартиры «по схеме, аналогичной случаю с певицей Ларисой Долиной».

Во время разговора, как уточняет mk.ru, хозяйка квартиры спровоцировала возгорание, распылив воспламеняющуюся жидкость.

Огонь быстро распространился по помещению. В результате происшествия пострадала сама женщина, пристав и сотрудник службы исполнения. Хозяйку квартиры госпитализировали с ожогами.

По информации РЕН ТВ, возгорание на площади около 10 кв. м ликвидировали.

В конце июля пьяный петербуржец поджег дверь квартиры бывшей жены. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали поджигателя по горячим следам. В результате случившегося никто не пострадал, злоумышленника доставили в отдел полиции.

Ранее россиянин за сутки устроил два поджога из-за плохого настроения.

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