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Наука

Химик рассказал, какие продукты нельзя вместе хранить в холодильнике

Химик Дорохов: бананы, яблоки и дыни нельзя хранить с картошкой, морковью и луком
Shutterstock

Овощи и фрукты, которые выделяют этилен, нельзя хранить рядом с продуктами, которые к нему чувствительны, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Этилен — это природный фитогормон, который выделяют многие фрукты и овощи в процессе созревания. Он ускоряет старение и порчу соседних продуктов, и некоторые плоды являются его активными источниками.

Лидеры по выделению этилена среди продуктов — яблоки, авокадо, бананы, груши, абрикосы, персики, сливы и дыни. А среди тех, что чувствительны к газу, выделяют огурцы, брокколи, цветную капусту, листовую зелень, картофель, морковь и лук.

«Помидоры выделяют этилен умеренно, но его количество увеличивается по мере их созревания, и для огурцов, которые относятся к семейству тыквенных и очень чувствительны к этому газу, такое соседство оказывается губительным. Под воздействием этилена огурцы быстрее желтеют, теряют упругость и начинают портиться. По этой же причине яблоки не стоит класть рядом с картофелем — они ухудшают его вкус и ускоряют прорастание, а морковь рядом с яблоками приобретает неприятную горечь», — рассказал химик.

Поэтому первое правило продления срока хранения — разделение продуктов-производителей этилена и продуктов, чувствительных к нему.

«Помимо этиленового фактора, есть и другие правила хранения, которые помогают сохранить продукты свежими дольше. Эксперты рекомендуют использовать герметичные контейнеры и пакеты, чтобы ограничить контакт пищи с воздухом и замедлить окислительные процессы, а также поддерживать правильный температурный режим: в холодильнике около 0–4 градусов, в морозильной камере — около -18 градусов. Важно также отслеживать влажность, чтобы предотвратить порчу сухих продуктов и размножение в них насекомых», — заметил химик.

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