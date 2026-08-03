Названы признаки картофеля, способного вызвать отравление

Позеленевший и проросший картофель может представлять опасность для здоровья из-за повышенного содержания двух токсичных веществ. Об этом рассказали диетолог Николь Дандреа-Рассерт (Университет Эмори, США) и пищевой технолог Минвэй Сюй (Цзяннаньский университет). Экспертов цитируетцитирует Daily Mail.

По словам Сюй, под воздействием солнечного света в клубнях начинают вырабатываться природные гликоалкалоиды — соланин и чаконин. Они вырабатываются растениями семейства пасленовых (Solanaceae) как естественная защита от вредителей, болезней и других стрессоров.

В небольших количествах эти соединения присутствуют в картофеле естественным образом, однако при позеленении и прорастании их концентрация может значительно увеличиваться. Оба токсина могут оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, что проявляется тошнотой, рвотой, диареей, болями в животе. Также соланин и чаконин способны вызвать угнетение центральной нервной системы и нарушения ритма сердца (тахикардию, аритмию).

Как отметила Дандреа-Рассерт, больше всего потенциально опасных веществ содержится в ростках, позеленевшей кожуре и «глазках» картофеля. По ее словам, проростки представляют собой наиболее концентрированный источник гликоалкалоидов.

Специалисты рекомендуют не употреблять в пищу клубни с зелеными участками и ростками. Если картофель начал прорастать или позеленел, его лучше выбросить, поскольку удаление отдельных поврежденных участков не всегда гарантирует безопасность продукта.

По словам экспертов, правильное хранение картофеля в прохладном, темном и сухом месте помогает замедлить образование токсичных соединений и предотвратить прорастание клубней.

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