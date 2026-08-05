Раскрыты риски распространения нашествия саранчи из Дагестана на всю страну

В Дагестане фиксируется нашествие азиатской саранчи, справиться с которым не могут ни с помощью наземной техники, ни с помощью авиации. Однако опасения, что проблема вырастет до масштабов всей страны и насекомые накроют другие регионы, вряд ли подтвердятся. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил энтомолог и арахнолог биологического факультета МГУ Фёдор Мартыновченко.

Он подчеркнул, что речь идёт о саранче, которая является обитателем именно южных регионов, на фоне чего вряд ли она проникнет дальше степной или в крайнем случае лесостепной зоны. В средней полосе РФ насекомые точно не приживутся, подчеркнул учёный.

«Во время больших стайных миграций при хороших погодных условиях отдельные группы могут долетать далеко на север — но Москвы они не достигнут. В самом худшем случае саранча может добраться до Воронежа», — заключил энтомолог.

Напомним, с конца июля сообщалось, что Дагестан накрыли полчища саранчи – в соцсетях появились кадры, как плотные потоки насекомых затрудняют движение машин на трассах.

Позднее нашествие мигрирующей саранчи зафиксировали в районе Кизляра – на видеозаписи, сделанной местным жителем, видно, как огромное количество насекомых практически полностью закрывают небо. Как заявляли местные власти, саранча мигрировала из заповедников, где по закону запрещена обработка химикатами. В настоящее время на сельскохозяйственных полях, где зафиксировано массовое нашествие саранчи, осуществляют дезинсекцию.

Ранее сообщалось, что нашествие саранчи угрожает пяти российским регионам.