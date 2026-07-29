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Автомобили

В Дагестане полчища саранчи ограничили видимость при движении автомобилей

SHOT: полчище саранчи заполонило небо над трассой Дагестан – Астрахань

На трассе Дагестан-Астрахань полчище саранчи заполонило небо. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Тысячи насекомых летели плотным потоком и врезались в лобовые стекла авто», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что большое количество насекомых затрудняет движение машин, саранча также ухудшает видимость водителям.

До этого в Дагестане водители на трассе попали в густое облако из саранчи. На опубликованном видео полчища насекомых врезаются в лобовое стекло машины. За кадром слышен стук от столкновения саранчи с автомобилем.

Кроме того, в Шкотовском районе Приморского края медведь выбежал на трассу. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как медведь выбегает на проезжую часть, при этом на дороге достаточно интенсивное движение.

Ранее на видео попало, как лошадь снесла мотоциклиста в Дагестане.

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