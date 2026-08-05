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Общество

Небо под российским городом потемнело из-за саранчи

Baza: из-за нашествия саранчи в районе дагестанского Кизляра потемнело небо
Shutterstock

В районе Кизляра в Дагестане наблюдалось нашествие мигрирующей саранчи, из-за чего там потемнело небо. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На видеозаписи, сделанной местным жителем, видно, как огромное количество насекомых практически полностью закрывают небо.

«Она прямо сюда [в машину] залезает... Закрой окно, ты дурак, что ли? Она нас сожрет здесь и сейчас! Это что такое... Сколько ее! Тюхаем [уходим] отсюда», — предложил мужчина своему спутнику.

Как заявляли местные власти, саранча мигрировала из заповедников, где по закону запрещена обработка химикатами. В настоящее время на сельскохозяйственных полях, где зафиксировано массовое нашествие саранчи, осуществляют дезинсекцию.

До этого в Дагестане водители на трассе попали в густое облако из саранчи. На опубликованном видео полчища насекомых врезаются в лобовое стекло машины. За кадром слышен стук от столкновения саранчи с автомобилем.

Ранее ученые выяснили, обладает ли саранча «разумом роя».

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