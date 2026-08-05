Диетолог рассказала о пользе дыни

В дынях всех сортов содержится большое количество калия, железа, а также витаминов В1, В2, РР и А. Об этом kp.ru сообщила диетолог Людмила Денисенко.

По словам специалиста, дыня также богата кальцием, натрием и хлором.

Диетолог рассказала, что в этом продукте также содержится кремний, регулирующий все все физиологические функции организма. Благодаря ему улучшаются обмен веществ, работа коры головного мозга и проводимость нервных импульсов в мышцах. Также этот микроэлемент помогает поддерживать иммунитет и бороться с хроническими воспалительными заболеваниями.

Также в дыне есть инозин, который нужен для хорошего роста и укрепления волос, а клетчатка оказывает положительное влияние на пищеварение.

Однако эксперт призвала не употреблять дыню на голодный желудок. Этот плод стоит есть спустя 1-1,5 часа после основного приема пищи.

«Но это не твердое правило. Итальянцы, например, считают идеальным сочетанием хамона с дыней. А в Средней Азии после первых, обычно жирных, блюд и плова обязательно подается дыня, и через 10-15 минут ощущение тяжести в желудке проходит», — отметила она.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого говорила, что безопасной нормой дыни для здорового взрослого человека считает до 300 граммов за один раз, а максимум — до 500 граммов в день. При этом, по ее словам, эту порцию стоит делить на несколько маленьких частей, чтобы минимизировать побочные эффекты для желудочно‑кишечного тракта.

Ранее врач назвала продукты, с которыми опасно сочетать дыню.