Врач назвала безопасную суточную норму дыни

Врач Русакова: в день можно съедать не более 500 г дыни

Безопасной нормой дыни для здорового взрослого человека является до 300 г за один прием, максимум – до 500 г в сутки. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, эту порцию лучше разделить на несколько маленьких приемов, чтобы минимизировать побочные эффекты для желудочно‑кишечного тракта. Она отметила, что в дыне есть пищевые волокна, растворимые пектины и нерастворимая клетчатка, а также выполняющие антиоксидантные свойства флавоноиды и каротиноиды.

«В 100 граммах свежей дыни содержится примерно 35 килокалорий, которые включают в себя 0,6 грамма белка, 0,3 грамма жиров и 7,4 грамма углеводов, 0,9 грамма клетчатки, а более 90% массы – это вода», — уточнила Русакова.

Врач добавила, что этот продукт лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса, но не натощак, так как сахар и клетчатка могут спровоцировать вздутие.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что дыню стоит есть отдельно от других продуктов, особенно от мяса, которое долго переваривается — свинины, баранины, говядины, конины. По ее словам, в этом случае еда будет долго находиться в желудке и перекроет доступ дыне, которая переваривается быстро.

Ранее стало известно, кому опасно есть дыню.