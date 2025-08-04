Врач назвала продукты, с которыми опасно сочетать дыню

Дыню стоит есть отдельно от других продуктов, особенно от мяса, которое долго переваривается — свинины, баранины, говядины, конины. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, в этом случае еда будет долго находиться в желудке и перекроет доступ дыне, которая переваривается быстро. В результате в сладкой, влажной и теплой среде начнутся процессы брожения и гниения, что может стать причиной активного газообразования. Помимо этого, это может нарушить пищеварение, что может привести к диарее, тошноте, состоянию немотивированной усталости и высыпаниям на коже.

Врач добавила, что дыню не стоит сочетать с молочными и кисломолочными продуктами.

«А вот с овощами и фруктами сочетаемость у дыни терпимая, можно делать совместный салат. Хотя лучше всего есть ее отдельно, но не натощак, чтобы не спровоцировать резкий скачок сахара, а, например, на полдник, в качестве легкого перекуса», — добавила Соломатина.

Испанский диетолог Марта Фигерас до этого говорила, что вещество аденозин в составе дыни помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также этот плод богат витамином С, который поддерживает здоровье сетчатки глаз. Аденозин регулирует различные процессы в организме — помогает регулировать режим сна и бодрствования, оказывает противовоспалительное действие и переносит энергию в клетках.

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