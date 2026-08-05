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Общество

Жителей Центральной России предупредили о риске нарваться на ядовитого каракурта

Доцент Миропольская: регионы Центральной России атакуют опасные пауки-каракурты
H. Bellmann/picture alliance/blickwinkel/Global Look Press

В регионах Центральной России чаще стали фиксироваться укусы ядовитых пауков-каракуртов. Их яд содержит мощные нейротоксины, что грозит сильной болью, множеством тяжёлых симптомов, а в некоторых случаях – летальным исходом, предупредила в беседе с RT доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская.

Яд каракуртов действует на нервную систему, после укуса обычно чувствуется умеренная боль, а затем, спустя 20–60 минут, нарастают другие симптомы. В том числе усиливается боль в животе, спине, грудной клетке, человек ощущает слабость, потливость, у него резко повышается давление, учащается сердцебиение, возникает ощущение беспокойства.

«Иногда клиническая картина напоминает острые хирургические заболевания органов брюшной полости, что может затруднять диагностику», — добавила врач.

Она отметила, что летальные исходы случаются нечасто благодаря возможностям современной медицины. Что касается групп риска, то в них входят дети, пожилые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также особенно опасны пауки для аллергиков.

Миропольская подчеркнула, что тяжесть состояния после укуса каракурта самостоятельно определить невозможно – важно срочно обратиться за помощью врачей, так как более раннее лечение снижает риски опасных последствий.

До этого сообщалось, что ядовитые пауки-каракурты, также известные как «чёрные вдовы», могут появляться в Московском регионе из-за потепления климата и перевозки грузов с юга России. Как отмечал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Фёдоров, распространению каракуртов способствует не только глобальное потепление, позволяющее им переживать зиму в более северных широтах, но и транспортировка товаров. По его словам, яйцевые коконы и взрослые особи могут попадать в Москву вместе с партиями овощей, фруктов и строительных материалов, доставляемых с юга страны.

Ранее врач рассказала, что делать при укусе ядовитого каракурта.

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