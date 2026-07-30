Москвичей предупредили о нашествии опасных пауков

Ядовитые пауки-каракурты, также известные как «черные вдовы», могут появляться в Московском регионе из-за потепления климата и перевозки грузов с юга России. Об этом рассказал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров в разговоре с РИА Новости.

По словам специалиста, ареал обитания каракуртов постепенно смещается на север. Если раньше эти пауки встречались преимущественно в южных регионах России, включая Крым, Дагестан и Волгоградскую область, то теперь, как утверждает эксперт, они могут осваивать и столичный регион.

Федоров пояснил, что распространению каракуртов способствует не только глобальное потепление, позволяющее им переживать зиму в более северных широтах, но и транспортировка товаров. По его словам, яйцевые коконы и взрослые особи могут попадать в Москву вместе с партиями овощей, фруктов и строительных материалов, доставляемых с юга страны.

Эксперт также отметил, что яд каракурта содержит альфа-латротоксин, который оказывает воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы человека, поэтому при укусе такого паука необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Биолог и энтомолог Роман Хряпин до этого говорил, что нарушение дыхания и сердцебиения, головокружение, высокая температура, обмороки могут быть симптомами укуса ядовитого паука каракурта.

Ранее в Татарстане ядовитый паук ужалил девушку в автобусе.