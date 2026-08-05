Мать и бабушка убили четверых детей, чтобы не отпускать их в гости к отцу

Бабушка, которая убила своих внуков в Нью-Йорке, призналась в содеянном. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, полицейские обнаружили записи 64-летней Эми Стедман, в которых содержались подробности. Она утверждала, что намеренно убила всех четверых детей, так как хотела «защитить» их он насилия, которому они якобы подвергались в Юте.

Речь идет об отце несовершеннолетних. Он должен был забрать детей на некоторое время в другой штат, и, как полагала Стедман, там отец мог применять насилие к ним.

Сама дочь Стедман, Сара Майерс, также в своих записях указывала на насилие. При этом сам мужчина насилие отрицает.

При этом Стедман и Майерс готовились к преступлению и обсуждали разные способы. В результате они в течение некоторого времени травили детей. Один из них понял, к чему все идет, поэтому его зарезали.

О произошедшем стало известно после того, как соседка позвонила в полицию и заявила, что не видела семью уже около двух недель. В жилье нашли тела детей, их матери и бабушки.

Ранее сообщалось, что в США терапевта обвинили в том, что она изнасиловала подростка.