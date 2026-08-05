Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Мать и бабушка убили четверых детей, чтобы не отпускать их в гости к отцу

В США бабушка призналась в отравлении четырех внуков
Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

Бабушка, которая убила своих внуков в Нью-Йорке, призналась в содеянном. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, полицейские обнаружили записи 64-летней Эми Стедман, в которых содержались подробности. Она утверждала, что намеренно убила всех четверых детей, так как хотела «защитить» их он насилия, которому они якобы подвергались в Юте.

Речь идет об отце несовершеннолетних. Он должен был забрать детей на некоторое время в другой штат, и, как полагала Стедман, там отец мог применять насилие к ним.

Сама дочь Стедман, Сара Майерс, также в своих записях указывала на насилие. При этом сам мужчина насилие отрицает.

При этом Стедман и Майерс готовились к преступлению и обсуждали разные способы. В результате они в течение некоторого времени травили детей. Один из них понял, к чему все идет, поэтому его зарезали.

О произошедшем стало известно после того, как соседка позвонила в полицию и заявила, что не видела семью уже около двух недель. В жилье нашли тела детей, их матери и бабушки.

Ранее сообщалось, что в США терапевта обвинили в том, что она изнасиловала подростка.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!