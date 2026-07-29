В США терапевта обвинили в том, что она изнасиловала подростка

NYP: в США терапевта обвинили в сексуальном насилии над подростком

В Калифорнии 26-летней Софии Дроттс, работавшей специалистом по психическому здоровью в учреждении для несовершеннолетних, предъявили уголовные обвинения по делу о сексуальном насилии над подростком, которому она оказывала психологическую помощь, пишет New York Post.

Адвокат семьи Джон Беррис утверждает, что Дроттс начала сближаться с подростком еще в 2024 году, когда ему было около 14–15 лет. В гражданском иске говорится, что она якобы использовала свое положение терапевта, чтобы сформировать с ним «неуместную эмоциональную связь».

Ей предъявлен ряд обвинений, связанных с сексуальными действиями в отношении несовершеннолетнего. Кроме того, среди пунктов обвинения фигурируют отправка несовершеннолетнему материалов сексуального характера и хранение материалов с сексуальным насилием над детьми.

Семья подростка отдельно подала гражданский иск против округа Контра-Коста. В нем утверждается, что руководство и другие сотрудники не заметили тревожных признаков и не обеспечили должный контроль за терапевтом.

«Мы доверили этому специалисту восстановление и благополучие нашего сына, и это доверие было полностью разрушено», — заявила мать подростка.

Согласно опубликованной ранее информации, Дроттс окончила Университет Висконсина в Мэдисоне, где изучала психологию, а после выпуска планировала продолжить образование в области клинической психологии.

София на данный момент лишь обвиняется в совершении преступлений, а ее виновность не установлена судом.

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