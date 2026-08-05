«Ни воды, ни еды»: в России назвали самую вероятную техногенную катастрофу

На фоне усложнения современных критических систем вероятность их выхода из строя повышается, что потенциально и грозит техногенными катастрофами. Причем сам механизм не так сложен – для чрезвычайной ситуации сегодня достаточно масштабного отключения электроэнергии в любом мегаполисе, заявил в беседе с Tsargrad.tv директор Череповецкого литейно-механического завода (ЧЛМЗ) Владимир Боглаев.

Так он прокомментировал заявление МЧС о том, что Россия может столкнуться с непрогнозированными ранее чрезвычайными ситуациями из-за уязвимостей техносферы. По мнению специалиста, такие прогнозы весьма вероятны, так как сегодня технологии усложняются и переплетаются друг с другом, что создает риски каскадного обвала.

«При пропадании света сейчас, кроме того, что у вас не будет воды, канализации, ну ничего другого, у вас пропадает возможность хранения в холодильных камерах еды, и большие города останутся просто реально без возможности прокормить жителей», – пояснил Боглаев.

Вместе с электричеством пропадет интернет, на котором завязаны сотни современных сервисов, добавил эксперт. Он также отметил, что сегодня по всему миру сильно деградирует инженерное образование, в то время как усложнение систем требует более качественной подготовки специалистов. Это повышает риски катастроф и снижает вероятность того, что их вовремя спрогнозируют и остановят, подчеркнул специалист.

На примере отключения электроэнергии он отметил, что такой сценарий грозит эффектом домино, при котором сразу несколько отраслей любого мегаполиса «мгновенно сложатся». Именно крупные города, по мнению Боглаева, находятся под риском удара, так как мегаполисы являются сами по себе сложными системами, в которых вероятность проблем намного выше.

Напомним, до этого глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что Россия может столкнуться с непрогнозированными ранее чрезвычайными ситуациями. По его словам, условия для возникновения уязвимостей техносферы возникают из-за «тесного переплетения разнородных критически важных систем». Локальный сбой или инцидент на одном, внешне изолированном узле может мгновенно распространиться на смежные отрасли. Подобные ЧС легко приобретут межотраслевой характер и могут выйти за рамки одного объекта или ведомства. Для их ликвидации требуется межведомственное взаимодействие, сказал Куренков.

Ранее в России представили препарат для спасения легких после техногенных катастроф.