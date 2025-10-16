На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России представили препарат для спасения легких в экстремальных условиях

В России представили препарат для спасения легких после техногенных катастроф
Freepik

Ученые из России представили препарат, способный восстанавливать легкие после воздействия химических выбросов и техногенных катастроф. Разработка «Сурфактант-БЛ» была представлена в составе коллективной экспозиции Министерства промышленности и торговли РФ на международной выставке «Биопром-2025». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании «Биосурф».

Отмечается, что «Сурфактант-БЛ» — единственное в России средство для экстренного восстановления легких при острых поражениях дыхательных путей — в том числе после выбросов токсичных веществ на производствах.

Препарат воссоздает природный сурфактант — вещество, покрывающее внутреннюю поверхность легких и необходимое для дыхания. При авариях с выбросами химикатов этот защитный слой разрушается, что приводит к острой дыхательной недостаточности. «Сурфактант-БЛ» стабилизирует состояние пострадавших за короткое время, что делает его незаменимым в экстренной медицине.

«Участие в главной биотехнологической выставке страны в составе стенда Минпромторга — это знак признания стратегической важности нашей разработки, — отметил генеральный директор «Биосурф» Александр Препьялов. — Мы готовы масштабировать производство и обеспечить препаратом службы экстренного реагирования по всей стране».

Эффективность препарата была подтверждена в августе 2025 года при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на заводе «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке. В медицинские учреждения города было экстренно поставлено более 500 упаковок «Сурфактанта-БЛ».

«Наличие отечественного эффективного препарата позволяет спасать жизни в критических ситуациях. Полный цикл производства лекарства осуществляется на территории России. Эти критерии определяют вклад компании в реализацию программы импортозамещения и способствуют укреплению лекарственной безопасности и независимости страны», — заключил Препьялов.

Ранее был назван простой способ защитить легкие от загрязненного воздуха.

