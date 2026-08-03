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Общество

В МЧС предупредили россиян о ЧС непрогнозированного характера

Глава МЧС Куренков: Россия может столкнуться с непрогнозированными ЧС
Илья Питалев/РИА Новости

Глава МЧС РФ Александр Куренков в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» заявил, что Россия может столкнуться с непрогнозированными ранее чрезвычайными ситуациями.

По его словам, условия для возникновения уязвимостей техносферы возникают из-за «тесного переплетения разнородных критически важных систем».

«Главную опасность в долгосрочной перспективе представляют каскадные чрезвычайные ситуации, развивающиеся по эффекту домино. Локальный сбой или инцидент на одном, внешне изолированном узле может мгновенно распространиться на смежные отрасли», — пояснил министр.

Подобные ЧС легко приобретут межотраслевой характер и могут выйти за рамки одного объекта или ведомства. Для их ликвидации требуется межведомственное взаимодействие, сказал Куренков.

18 июня в МЧС сообщили, что объем накопленных в российских регионах финансовых резервов на случай ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций достиг почти 357 млрд рублей.

Самый большой финансовый резерв среди федеральных округов имеет Приволжский ФО (61,16 млрд рублей). Затем следуют Центральный ФО (46,92 млрд рублей без Москвы), Северо-Западный ФО (45,26 млрд рублей) и Южный ФО (22,32 млрд рублей).

Ранее Куренков заявил, что регионы России начнут закладывать в бюджет расходы на ликвидацию ЧС.

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