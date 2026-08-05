Диетолог дала советы, как не набрать лишний вес в отпуске

Отдых в отелях с системой «все включено» нередко становится причиной набора лишнего веса, поскольку в это время у человека меняется режим сна, питания и уровень активности. Избежать негативных последствий после отпуска поможет сохранение базовых привычек. Об этом газете «Известия» рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«В отпуске человек часто выходит из привычного распорядка: позже ложится, дольше спит утром, меняет время приемов пищи. Такие изменения могут влиять на работу гормональных систем, которые регулируют чувство голода и насыщения», — объяснила специалист.

По ее словам, нехватка сна или нарушение привычного режима меняют баланс гормонов, которые отвечают за аппетит. Повышение уровня грелина, усиливающего чувства голода, и снижение активности лептина, от которого зависит чувство насыщения, могут стать причинами частых перекусов и употреблению калорийной пищи. Такой эффект особенно заметен при наличии шведского стола, где большое количество разнообразной пищи провоцирует желание попробовать много новых блюд.

Диетолог отметила, что недосып в сочетании с поздними приемами пищи и отсутствием контроля за рационом увеличивает риск переедания.

Кроме того, набор веса может произойти и из-за жаркого климата. Высокая температура негативно влияет на качество сна, в результате чего человеку сложнее заснуть, он сталкивается с частыми пробуждениями ночью, а восстановление организма оказывается менее полноценным.

Не менее значимую роль, по словам врача, играют положительные эмоции и чувство свободы в период отпуска. Расслабление может привести к снижению привычного подхода к питанию, а пища становится одним из способов получить удовольствие. При этом набор веса происходит не из-за одного съеденного десерта или плотного ужина в ресторане, а в случае, если еда выступает в качестве постоянного источника удовольствия.

Предотвратить набор лишних килограммов во время отпуска поможет сохранение базовых привычек. Эксперт напомнила о необходимости стараться придерживать привычного режима сна, а также посоветовала не пропускать основные приемы пищи и не идти в место со шведским столом при слишком сильном чувстве голода.

Также каждый прием пищи рекомендуется начинать с овощей и белковой пищи, а при выборе блюд стоит ориентироваться на собственные осознанные предпочтения. Помимо этого, важно сохранять физическую активность и следить за количеством выпитой жидкости.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого предупреждала, что в начале отпуска в новом месте важно исключить из рациона тяжелую и непривычную пищу. По ее словам, в результате любого переезда меняются температура, атмосферное давление, запахи, состав воды и продуктов, а также микробы и окружающая среда. Все это вынуждает организм перестраивать метаболизм, из-за чего повышается давление, растет уровень сахара в крови, сгущается кровь и меняется микробиом кишечника.

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