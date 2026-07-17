Диетолог объяснила, как правильно питаться в первый день путешествия

Диетолог Соломатина: в первый день путешествия важно отказаться от тяжелой пищи

В первый день отпуска в новом месте важно исключить из рациона тяжелую и непривычную пищу, поскольку переезд и смена климата становятся для организма настоящим стрессом. Об этом в беседе с Life.ru предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт объяснила, что во время любого переезда меняются температура, атмосферное давление, состав воды и продуктов, запахи, микробы и окружающая среда. Это заставляет организм перестраивать метаболизм, в результате чего повышается давление, растет уровень сахара в крови, сгущается кровь и меняется микробиом кишечника.

«В состоянии стресса у нас доминирует симпатическая нервная система — это древний механизм «бей или беги», доставшийся от предков. Но ни одно животное в возбуждении не способно одновременно убегать от хищника и переваривать пищу», — подчеркнула врач.

По ее словам, в этот период снижается выработка пищеварительных ферментов, возникают дискомфорт и метеоризм, а баланс кишечной микрофлоры смещается в сторону условно-патогенных бактерий. На фоне этого организму требуется время на адаптацию. Именно поэтому в самом начале отпуска важно отдавать предпочтение исключительно жидкой еде.

Диетолог посоветовала в первые дни отдыха есть только после того, как пройдет стресс. Также рекомендуется отказаться от перекусов на ходу и не отвлекаться на гаджеты во время еды. При этом предпочтение следует отдавать привычной легкой пище — супам, смузи, кашам, пюре, фруктам и овощам. А новые блюда, соусы и специи стоит вводить постепенно и небольшими порциями, особенно детям.

Помимо этого, специалист напомнила о необходимости соблюдать питьевой режим и призвала отказаться от алкоголя, который обладает мочегонным эффектом и создает дополнительную нагрузку на организм.

Врач также подчеркнула, что в первый день отпуска не следует есть жареные блюда, а также говядину, баранину и шашлык. Переходить к местной кухне, острой и жареной следует только через 2-3 дня после адаптации организма.

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