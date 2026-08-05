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Общество

В Wildberries сделали заявление о ликвидации последствий атаки под Тулой

Пресс-служба RWB: в Тульской области продолжается ликвидация последствий атаки
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Специалисты продолжают устранять последствия атаки в Тульской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ).

«К тушению привлечены все необходимые силы и средства, включая подразделения МЧС, экстренные службы и сотрудников компании», — утверждается в заявлении.

В нем уточняется, что работы по ликвидации пожара выполняют несколько десятков специалистов. Они задействовали более 15 единиц техники.

Ночью с 4 на 5 августа над Тульской областью сбили 107 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев. Один из дронов упал на территории сортировочного центра Wildberries, вследствие чего там начался пожар. В пресс-службе RWB заявили, что сотрудники были заблаговременно эвакуированы. Тем не менее один человек получил травмы.

Кроме того, после налета БПЛА были выявлены повреждения двух многоквартирных домов и двух производственных объектов. Пострадавшие производственные объекты расположены в Узловском районе региона и Новомосковске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Казахстане начали строить огромные склады Wildberries.

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