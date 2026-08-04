В Казахстане строятся огромные склады Wildberries

Компания Wildberries планирует запустить в Астане и Алма-Ате (Казахстан) свыше 260 тыс. квадратных метров складов в первом квартале следующего года. Об этом в ходе брифинга заявил министр торговли и интеграции страны Арман Шаккалиев, его слова приводит РИА Новости.

«В первом квартале 2027 года в Алма-Ате порядка 160 тыс. квадратных метров — компания ведет строительно-монтажные работы. И в Астане порядка 100 тыс. Это планы по развитию местного филиала Wildberries», — сказал он.

По словам Шаккалиева, суммарная площадь складов Wildberries в Казахстане составит свыше 260 тыс. квадратных метров. По информации правительства Казахстана, объем инвестиций составит 47,7 млрд тенге ($100,9 млн).

Утром 4 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали склад Wildberries в Красном Бору в Ленинградской области. В результате чего складской комплекс загорелся. Площадь огня и подробности о разрушениях не раскрывались. В компании RWB, которая управляет Wildberries, сообщили, что на объекте заблаговременно была проведена эвакуация. По предварительной информации, пострадавших нет. Прием поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие логистические объекты.

Ранее увеличилось число пострадавших от удара БПЛА по Подмосковью.