Подростков из Череповца лишили свободы за поджог вышки сотовой связи

В Череповце подростки совершили поджог и предстали перед судом за теракт

Двух подростков из Череповца признанали виновными в совершении террористического акта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Вологодской области.

По версии следствия, в августе 2025 года юноши 2008 и 2011 годов рождения по заданию неустановленного лица за денежное вознаграждение подожгли вышку сотовой связи в Череповце. Их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Вологодской области.

Выяснилось, что подростки действовали по инструкциям украинского куратора и направили ему видеоотчет о выполненном задании. Однако обещанные денежные средства так и не были им перечислены.

Первый Западный окружной военный суд признал несовершеннолетних виновными по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт). Один из них приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, второй — к шести годам.

Ранее девятиклассника арестовали по обвинению в терактах за поджоги АЗС в Ленобласти.