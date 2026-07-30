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Общество

Подростков из Череповца лишили свободы за поджог вышки сотовой связи

В Череповце подростки совершили поджог и предстали перед судом за теракт
Руслан Кривобок/РИА Новости

Двух подростков из Череповца признанали виновными в совершении террористического акта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Вологодской области.

По версии следствия, в августе 2025 года юноши 2008 и 2011 годов рождения по заданию неустановленного лица за денежное вознаграждение подожгли вышку сотовой связи в Череповце. Их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Вологодской области.

Выяснилось, что подростки действовали по инструкциям украинского куратора и направили ему видеоотчет о выполненном задании. Однако обещанные денежные средства так и не были им перечислены.

Первый Западный окружной военный суд признал несовершеннолетних виновными по ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт). Один из них приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, второй — к шести годам.

Ранее девятиклассника арестовали по обвинению в терактах за поджоги АЗС в Ленобласти.

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