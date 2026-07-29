Пенсионерка получила условный срок за попытку поджога полицейской машины

В Петербурге женщину осудили за участие в поджоге полицейского автомобиля

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор пенсионерке, признанной виновной в попытке поджога полицейского автомобиля, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что 20 декабря 2024 года Любовь Волошина в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом согласилась на предложение поджечь автомобиль территориального подразделения ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Она получила инструкции по совершению преступления, а также указание действовать совместно с другой фигуранткой К. Затем женщина приобрела бензин и утром 21 декабря прибыла с соучастницей к 57-му отделу полиции в Выборгском районе.

Пока К. пыталась разбить стекло автомобиля «УАЗ Патриот», а затем облила кузов и колеса бензином и подожгла его, Волошина транслировала куратору происходящее по видеосвязи и следила за обстановкой. Тем не менее пожар удалось быстро ликвидировать.

На суде женщина полностью признала вину, ей было назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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