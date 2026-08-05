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Общество

Ученые предложили вдвое сократить население Земли

Daily Mail: население необходимо сократить до 4 млрд человек для спасения Земли
Smatawayang/Shutterstock.FOTODOM

Численность населения Земли необходимо сократить до 4 млрд человек к 2200, чтобы спасти планету. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в британской газете Daily Mail.

По словам ученых, за последние 100 лет количество людей на планете выросло не менее чем на 2 млрд — до 8,3 млрд. Специалисты считают, что Земля не сможет долгое время поддерживать такой взрывной рост населения. В связи с этим они предложили план по плавному сокращению численности человечества в два раза. Авторы исследования предлагают добиваться этого путем постепенного демографического спада.

По прогнозам ученых, если не остановить рост населения, то к 2100 году его численность может достичь 11,4 млрд человек, что может привести к катастрофическим последствиям. В частности, за последние 50 лет удвоились выбросы углекислого газа, биоразнообразие сократилось более чем наполовину, а потребление энергии утроилось. Добыча полезных ископаемых и использование пестицидов увеличились более чем в четыре раза, указали ученые.

В свою очередь японские ученые из Университета Сидзуоки пришли к выводу, что глобальное снижение рождаемости может привести к необратимому исчезновению родовых линий, языков и культур. В ходе исследования они выяснили, что для устойчивого развития популяции средний показатель должен составлять не менее 2,7 ребенка на женщину. Сейчас же две трети населения мира проживают в странах с уровнем рождаемости ниже отметки 2,1. Например, в Японии этот показатель составляет 1,3, в Южной Корее он упал до 0,87, а в США составляет всего 1,66.

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