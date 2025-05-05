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Человечеству грозит вымирание при нынешней рождаемости, заявили ученые

PLOS One: для сохранения человечества женщины должны рожать 2-3 детей
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Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

Глобальное снижение рождаемости может привести к незаметному, но необратимому исчезновению родовых линий, языков и культур. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Сидзуоки. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Команда использовала математическое моделирование, учитывающее случайные колебания рождаемости, смертности и соотношения полов. Оказалось, что для устойчивого развития популяции средний показатель должен составлять не менее 2,7 ребенка на женщину.

Хотя численность населения мира продолжает расти, будущее выглядит по-разному в зависимости от того, где вы живете. Две трети населения мира сейчас проживают в странах с уровнем рождаемости ниже отметки 2,1.

В Японии этот показатель составляет 1,3. В Южной Корее он упал до 0,87. Даже в США он составляет всего 1,66. Цифры говорят о медленном снижении, но в реальности спад может быть более радикальным. Например, прогнозы для Японии предрекают сокращение населения на 31% за поколение.

Исследование также показало, что небольшой перевес в рождении девочек повышает шансы на выживание популяции. Этот естественный механизм наблюдается у людей и животных в условиях стресса (войны, экологические катастрофы).

«Устойчивость — это не просто контроль численности, но и сохранение человеческого наследия», — подчеркивают авторы.

Ранее в Сингапуре предложили разрешить гражданам меньше работать ради зачатия детей.

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