Адвокат Гасанова рассказал о желании осужденного блогера вернуться в РФ

Заочно осужденный блогер Гусейн Гасанов, в настоящее время проживающий за границей, хотел бы вернуться в Россию. Об этом журналистам РИА Новости рассказал его адвокат Дмитрий Козяйкин.

«Конечно, [Гасанов] хочет [вернуться в Россию], это все-таки его родина, он тут родился, он здесь жил всю жизнь», — отметил юрист.

Он обратил внимание, что блогер уехал за границу всего 1,5 года назад. Как сказал Козяйкин, вернуться в родную страну Гасанов не может из-за «определенных событий».

Накануне суд в Москве заочно приговорил Гусейна Гасанова к четырем годам колонии, признав его виновным в отмывании крупной суммы денег. По данным следствия, блогер в период с 2019 по 2021 годы недоплатил в российский бюджет 175 млн рублей налогов. Часть средств он легализовал, вложив в покупку недвижимости. При этом долг перед Федеральной налоговой службой мужчина позднее погасил, вследствие чего с него сняли обвинение в уклонении от уплаты налогов. Предположительно, сейчас Гасанов проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщил Telegram-канал 112, суд также постановил изъять у блогера нежилое помещение в Пресненском районе Москвы. Стоимость помещения составляет 46 млн рублей.

Ранее свидетель по делу Гасанова заявил, что блогер продал апартаменты в «Москва-Сити» за «печеньки».