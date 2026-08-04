Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии

Пресненский районный суд Москвы приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам колонии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Гасанова приговорили по делу о легализации преступных доходов. Суд постановил изъять у блогера нежилое помещение в Пресненском районе стоимостью 46 млн рублей в пользу государства.

По материалам дела, в период с 2019 по 2021 год Гасанов недоплатил в бюджет 175 млн рублей налогов. Часть средств он легализовал, вложив в покупку недвижимости. При этом долг перед ФНС блогер впоследствии погасил — в связи с этим обвинение в уклонении от уплаты налогов с него сняли. Предположительно, сейчас Гасанов проживает в ОАЭ.

Сам Гасанов отказался признавать вину по делу об отмывании денег. По словам его адвоката Михаила Юсупова, блогер давно закрыл налоговую задолженность перед государством, в общей сложности выплатив в бюджет около 300 млн рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Лерчек получил пять лет условно и многомиллионный штраф.