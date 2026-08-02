В ХМАО пятилетний ребенок не выжил после падения из окна

Пятилетней мальчик упал с высоты в городе Радужном, спасти его не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Инцидент произошел в Нижневартовском районе. По предварительной информации, несовершеннолетний выпал из окна пятого этажа, мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливают следователи.

До этого в Бурятии девочка попала в больницу в крайне тяжелом состоянии после падения из окна. Она забралась на подоконник у раскрытого окна, оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала с высоты пятого этажа. Похожий случай произошел в Красноярске 31 июля. Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа, пока его отец спал.

Ранее в Кирове завели дело после падения ребенка с четвертого этажа.