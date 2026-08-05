Стало известно об отсутствии запасов воды и еды на борту пропавшего Cessna 182

Экипаж пропавшего в Иркутской области самолета Cessna 182 не имеет на борту достаточных запасов воды и еды, поскольку не планировал долгого полета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На таких кратковременных вылетах, не на тушении пожаров, а просто на осмотре местности, у летчиков с собой нет запаса воды и еды, максимум перекус», — рассказал источник агентства.

Он также обратил внимание, что члены экипажа не подавали аварийный сигнал.

Воздушное судно Cessna 182 пропало 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области. На борту находились два человека — командир самолета и летчик-наблюдатель. Днем они вылетели из поселка Мама, но перестали выходить на связь и затем вовсе не вернулись на аэродром. На фоне произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Ведомство рассматривает три версии пропажи самолета — техническую неисправность, нарушение правил пилотирования и аварийную посадку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Канаде разбился самолет для тушения пожаров.