В Иркутской области пропал самолет с экипажем. СК назвал три версии

3 августа в Иркутской области пропал самолет Cessna 182, который следил за лесными пожарами в регионе. На борту находилось два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. В районе часа дня они вылетели из поселка Мама, но не вернулись и не вышли на связь. СК рассматривает три версии пропажи самолета — техническую неисправность, нарушение правил пилотирования и аварийную посадку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Следователи рассматривают три основные версии о пропаже самолета Cessna 182 в Бодайбинском районе Иркутской области. Среди них — техническая неисправность, нарушение правил пилотирования и аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования . Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

Ведомство уже возбудило уголовное дело по факту пропажи борта по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). В рамках расследования следователи и криминалисты изъяли образцы авиационного топлива и техническую документацию на месте заправки пропавшего самолета.

Что известно о пропаже самолета?

О пропаже Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки, стало известно 3 августа. Как рассказали в СК, в этот день в районе часа дня по местному времени борт вылетел из аэропорта поселка Мама для мониторинга лесных пожаров в Бодайбинском лесничестве.

«Борт должен был в 20:50 вернуться в поселок Мама, откуда он днем вылетел на патрулирование. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после борт направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13:58», — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

При прохождении контрольной точки в районе поселка Олекма Амурской области самолет на связь не вышел и не вернулся в аэропорт вылета. На борту Cessna 182 находились два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Сигнал бедствия они не подавали, аварийный радиомаяк на борту судна не сработал.

По словам Кобзева, пропавший самолет принадлежал компании «Гоставиа» из Ленинградской области, которая заключила с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов контракт на проведение авиационных работ.

Как идут поиски борта?

После пропажи самолета в Иркутской области создали рабочую группу по координации поисковых работ. Ее возглавил заместитель председателя правительства региона Владимир Читоркин.

На поиски Cessna 182 уже отправились два вертолета и самолет из Якутии. Как сообщил министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин, протяженность маршрута поиска составляет около 200 км.

«Самолет шел по маршруту. У нас протяженность этого маршрута около 200 км. Но связь в последний раз с ним была порядка 40 км от города Бодайбо. <...> Зона поиска определена, непосредственно отработана с Росавиацией. Они уточнили координаты, где последний раз был доступен данный самолет и непосредственно те квадраты, где, возможно, самолет может находиться, определены в Бодайбинском районе», — пояснил чиновник.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, поисковая операция может затянуться, так как аварийный маяк на борту не сработал, а район поиска большой. Кроме того, местность сложная — там большой лесной массив и горы. Также поиски осложняет туман. На сегодняшний день операцию приостановили, однако, как уточнили в Росавиации, после улучшения погодных условий поиски продолжат.