Мирные жители пострадали в результате атак БПЛА ВСУ на Белгородскую область

При атаке беспилотников в Белгородской области ранены три человека

Три мирных жителя пострадали в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом в «Максе» заявил оперативный штаб региона.

В сообщении говорится, что ночью 5 августа в Грайворонском округе в населенном пункте Смородино с дрона было сброшено взрывное устройство на частный дом.

«Двоих пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ», — указывается в публикации.

Кроме того, по информации оперштаба, в городе Шебекино утром FPV-дрон ударил по автомобилю. В результате этого в Шебекинскую ЦРБ доставили женщину в тяжелом состоянии с травматической ампутацией голени бойцы «Орлана».

В ночь на 5 августа над Тульской областью уничтожили 107 беспилотных летательных аппаратов. Один из них упал на сортировочный центр Wildberries, где начался пожар. Один человек получил ранение, повреждены жилые дома и предприятия.

Ранее стали известны подробности атаки ВС России на Киев.