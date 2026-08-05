Стали известны подробности атаки ВС России на Киев

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Киеву, выпустив свыше 30 ракет, а также реактивные беспилотники «Герань». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По информации Telegram-канала, взрывы в столице Украины раздаются с 00:30 мск и продолжаются до сих пор. В городе видно яркое зарево от множественных пожаров. Местные жители написали в социальных сетях о повторной детонации.

Власти Киева сообщили, что на складах в Киево-Святошинском и Деснянском районах столицы произошли возгорания. Предварительно, целями были транспортно-логистический комплекс «Чайка», а в Броварах атаке подверглась промышленная зона.

Незадолго до этого мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев и Киевскую область атаковали баллистические ракеты.

В ночь на 1 августа российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.